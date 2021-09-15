МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил в среду в комментарии РИА Новости, что не исключает в ближайшее время встречи с представителями "Газпрома", чтобы обсудить новый контракт на поставку газа в страну. Додон призвал Молдавию к диалогу с Россией по ценам на газ

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке "голубого топлива" по льготной стоимости завершается в конце сентября.

Расчет тарифов зависит от совместной работы "Молдовагаза" и министерства экономики страны, при этом президент республики Майя Санду заявила, что вместе с правительством не будет участвовать в переговорах по газовому вопросу.

"Мы следим за тем, что происходит на мировом рынке с ценами на газ, ключевыми игроками являются компании "Газпром" и "Молдовагаз", но возглавляемое мной министерство и я лично поддерживаем постоянные переговоры с руководством компании "Молдовагаз". "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", возможно, в ближайшее время и у нас (министерства – ред.) будут переговоры с "Газпромом", — заявил Спыну агентству.

Также, по его словам, ранее в среду он лично обсуждал с главой "Молдовагаза" то, какие шаги нужно предпринять до подписания нового контракта о поставках газа.

Спыну отметил, что правительство готовится к любому возможному сценарию, в том числе и значительному повышению тарифа.

"Пока рано говорить о том, каким будет тариф и насколько изменится цена для граждан Молдавии, механизм определения цены для Молдавии отличается от установления цен на мировом рынке. Тем не менее, мы рассматриваем создание механизма финансовой поддержки для уязвимых категорий граждан Молдавии, чтобы возможное повышение цены не сказалось на них слишком сильно", — добавил Спыну.

Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено.

Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

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