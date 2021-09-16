МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Кабмин РФ рассматривает меры дополнительной поддержки для разработки газовых месторождений Надым-Пур-Таза "Газпрома" и "Газпром нефти" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Глава "Газпром нефти" заявил о неизбежности энергоперехода

По данным издания, речь идет, вероятнее всего, о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для добывающих проектов в Надым-Пур-Тазе, который на данный момент, по оценкам источников "Коммерсанта", составляет около 1200–1300 рублей на тысячу кубометров газа. Сам "Газпром" не раскрывает ставку НДПИ, однако известно, что компания платит более высокий налог, чем независимые предприятия.

Инициатива исходила от когда он

Ещё в начале июля губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов попросил вице-премьера РФ Александра Новака рекомендовать новые меры поддержки для повышения интенсивности разработки сеноманских залежей, поскольку добыча газа из-за ряда факторов к 2040 году могла упасть с 297 миллиардов кубометров в год до 137 миллиардов кубометров, пишет газета.