Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов снижается до $781,5 за тысячу кубометров
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снижается на 9,4%, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за тысячу кубометров.
В среду стоимость газа на европейском рынке достигала рекордных 963,9 доллара за тысячу кубов, а в конце торгов снизилась до 796,1 доллара.
Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", скачок цен был обусловлен повышенным спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ и начала отопительного сезона, а также неопределенностью вокруг запуска газопровода "Северный поток 2".
https://1prime.ru/gas/20210916/834711940.html
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