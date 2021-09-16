БИЛЬБАО (Испания), 16 сен — ПРАЙМ. Запуск "Северного потока 2" поможет снизить напряженность на рынке газа, заявила РИА Новости председатель испанской ассоциации Gas Industrial Вероника Ривьере. Эксперт озвучил предельную цену за газ в Европе

Цена на газовый фьючерс в Европе в среду побила исторический максимум, поднявшись до 963,9 доллара за тысячу кубометров.

"Мы ждем запуска "Северного потока 2", который увеличит поставки газа в Европу, мы перейдем на рынок с большим количеством поставок по всей северной Европе", — сказала Ривьере.

По словам эксперта, с приближением зимы давление на рынке газа может возрасти, поскольку начало отопительного сезона приведет к росту спроса на топливо. В связи с этим запуск российского газопровода поможет снизить цены на газ, считает Ривьере.

Промышленный потребитель "крайне озабочен" нынешней ситуацией, добавляет Ривьере. "Ожидается, что это точечный рост, просто критический момент напряженности рынков, и ситуация улучшится", — сказала она.

Рост цен на газ в Европе, по словам эксперта, связан со значительным ростом спросом на газ в Азии, в первую очередь в Японии и Южной Корее. Однако закупочные цены на следующий год демонстрируют тенденцию к снижению, отметила Ривьере. "Создается впечатление, что европейские рынки сегодня прогнозируют ослабление цен с весны", — сказала она.