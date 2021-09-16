КИЕВ, 16 сен — ПРАЙМ. Украина продолжит переговоры с представителями США и Германии на тему гарантий транзита газа через украинскую ГТС после запуска "Северного потока 2", поскольку прошедшие обсуждения не дали конкретных результатов, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, трансляция которого велась в Facebook. Европа ждет запуска "Северного потока-2"

Киев "тормошит" партнеров и требует переходить от слов к конкретным действиям и гарантиям, подчеркнул Кулеба.

По словам министра, позиция Украины по "Северному потоку 2" остаётся неизменной.

"Мы будем продолжать переговоры, продолжать такое исключительно дружественное давление на партнеров, потому что, подчеркиваю, время переходить от словесных заверений к конкретным гарантиям", — сказал он.