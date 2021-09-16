ВАРШАВА, 16 сен — ПРАЙМ. Польша не намерена продлевать контракт с "Газпромом" после 2022 года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9. Европа ждет запуска "Северного потока-2"

Варшава рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, добавил он.

"Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe. Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", — сказал Наимский.

Сейчас основной объем природного газа Польша получает от поставок из России по соглашению между PGNiG и "Газпромом" от 1996 года. Действие договора на поставку истекает в 2022 году, и Польская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать.