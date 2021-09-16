БРЮССЕЛЬ, 16 сен — ПРАЙМ. Евросоюз обладает разнообразными источниками получения "голубого топлива", рынок газа работает хорошо, высокие цены сохранятся временно, заявила РИА Новости директор по коммуникациям европейской газовой ассоциации Eurogas Бронах О`Хаган (Bronagh O`Hagan). Цены на газ в Европе находятся у отметки в $835 за тысчу кубов

"Цены отражают спрос и предложение, текущие цены на газ показывают, что рынки работают правильно. В другие времена мы сталкивались с низкими ценами, которые также свидетельствовали о хорошем функционировании рынков. Баланс спроса и предложения в ЕС здоровый, с большим разнообразием источников предложения…. Мы уверены, что текущие цены не будут преобладать бесконечно", — сказала она.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снизилась примерно на 9,4%, ресурс торговался в районе 781 доллара за 1 тысячу кубометров (позднее цена поднялась до 835 долларов). Динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. При этом торги на газ днем ранее закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар. При этом в ходе торгов стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара.

В целом котировки практически непрерывно растут с конца апреля, когда газ по сравнению с рекордным уровнем был дешевле в 4 раза, а с начала сентября цены взлетели в полтора раза.

Среди причин нынешнего увеличения стоимости "голубого топлива" эксперты ранее называли низкие уровни запасов газа в европейских хранилищах в преддверии зимнего сезона, неопределённость с запуском "Северного потока 2", более низкие, чем ожидалось, поставки из России.