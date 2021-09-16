МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Об остановке двух своих производственных комплексов в Великобритании объявил один из крупнейших производителей удобрений, американская компания CF Industries Holdings. В своем заявлении она объяснила, что к такому решению ее подтолкнули высокие цены на природный газ. Представители компании говорят о том, что сложно спрогнозировать, когда эти производственные комплексы возобновят работу. Об этом сообщает "Коммерсант". Цены на газ в Европе находятся у отметки в $835 за тысчу кубов

Аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл считает, что остановка этих заводов, которые производят в основном аммиачно-нитратные удобрения, существенно снизит объем производства компании. В качестве более масштабных последствий он назвал повышение цен на удобрения на мировом рынке.

Максвелл уверена, что и другие производители могут последовать примеру CF Industries Holdings. "Рынок расценит эту ситуацию как возможное закрытие других европейских производителей, и цены на удобрения продолжат рост при дефиците предложения",- добавила аналитик.

О том, что Европа в настоящий момент переживает кризис с поставками энергоносителей на фоне рекордного роста цен на газ и электроэнергию, говорят многие эксперты. Например, по оценкам Goldman Sachs, этот кризис может иметь серьезные экономические последствия. Перебои с электроэнергией, скорее всего, приведут к еще большему росту цен на энергоносители, провоцируя инфляцию и усугубляя и без того высокие издержки компаний.