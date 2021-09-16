МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российская сторона не окажется в убытке из-за решения Польши не продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам газа из России. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Польша подтвердила отказ от продления контракта с "Газпромом"

Эксперт выразил уверенность, что в результате произойдет та же история, что и с Украиной. "Она же тоже формально российский газ не покупает уже несколько лет, но покупает его у европейских трейдеров — тот же самый российских газ, — а оформляет его как будто он идет с европейского рынка, хотя отбирается из трубы, проходящей по территории Украины. С Польшей будет то же самое. Они же уже сейчас покупают некие объемы газа у Германии, но забирается он из трубы, которая идет по польской территории. Решение Польши — не экономическое, а политическое. Как и в истории с Украиной", — объяснил Правосудов.

Эксперт считает, что в том, что касается использования Польшей трубопровода Baltic Pipe, то здесь все очень просто. "Газ будет закупаться с Северного моря, но, как мы знаем, добыча там не будет расти: нет запасов необходимых. Добыча там будет только снижаться. Значит, меньше будет покупать, условно говоря, Германия, а больше будет покупать Польша. А это значит, что "Газпром" будет продавать больше газа Германии. Вот и все. Как говорится, от перемены слагаемых сумма не меняется", — сказал Правосудов.