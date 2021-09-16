МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров, ускорив снижение до 7,5% от расчетной цены по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Названо, чем обернется для России отказ Польши от сделки по газу

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 13.22 мск составляла 785,9 доллара за тысячу кубометров. При этом самой низкой отметки за четверг в 756,4 доллара за тысячу кубометров фьючерс достиг почти сразу после открытия биржи, в 9.09 мск. Затем стоимость росла и дошла до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз.

Динамика по фьючерсам считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.