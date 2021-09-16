МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена газа на европейском рынке корректируется, однако риск дефицита "голубого топлива" зимой не снизился и котировки останутся волатильными, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Названо, чем обернется для России отказ Польши от сделки по газу

"Снижение котировок правильнее рассматривать как коррекцию; пока никаких существенных событий, указывающих на снижение риска дефицита газа зимой, не произошло. Цены пока будут оставаться волатильными, возможны как их рост, так и снижение", — сказал Маринченко.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг продолжает колебаться, в моменте превышала 850 долларов за тысячу кубометров, а затем снова опустилась ниже 800 долларов, как и на закрытии торгов в среду. При этом в ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.

Взрывной рост цен газа связан не столько с его физической нехваткой, сколько с ожиданием сложностей, с которыми потребители могут столкнуться зимой, отмечает эксперт. По его оценке, динамика будет зависеть в основном от двух факторов: погода и поставки со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска "Северного потока 2".

Еще в июле Маринченко в комментарии РИА Новости отмечал, что предсказать движение цен на газ в краткосрочной перспективе невозможно — это еще более волатильный сырьевой товар, чем нефть.