МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы повысить качество жизни миллионов семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал помочь всем пострадавшим от паводков и пожаров

В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.

"Все необходимые решения приняты, сроки реализации программы сжатые, предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни миллионов семей", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.