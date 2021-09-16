МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Резкий рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского журналиста Владимира Синельникова, сказанные в эфире ютьюб-канала PolitWera.

Он назвал ситуацию вокруг цен на газ "катастрофичной для Украины", поскольку страна покупает топливо у Словакии по рыночной стоимости.

"Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что она будет перепродавать Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии и дороже, чем для Европейского союза в целом", — отметил Синельников. Украина пригрозила Европе остановкой транзита газа

Журналист считает, что украинцы уже сейчас переживают "тарифный геноцид" и еле справляются с нынешними платежами за коммуналку, а теперь их ждет новое повышение цен.

"То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины", — сказал Синельников.

Напомним, что с 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. Из-за этого в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30%.