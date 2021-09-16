МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает снижаться и опускается ниже 750 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Таким образом, цены ускорили снижение к уровню среды до 13%.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на 17.07 мск составляет 747 долларов за тысячу кубометров. При этом ранее в четверг стоимость фьючерса росла и доходила до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз. Российский рынок на газовых качелях

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар, при этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.

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