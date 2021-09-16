МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Газпром" сохранил свой план экспорта газа на европейский рынок на уровне 183 миллиардов кубометров по итогам текущего года, сообщил зампредседателя правления компании Фамил Садыгов. Группа "Газпром" создаёт совместное предприятие с "Лукойлом"

"Газпром" ранее в четверг сообщил о том, что правление компании утвердило увеличение инвестиционной программы группы на текущий год на 31% по сравнению с прошлой версией программы, принятой в декабре, до 1,185 триллиона рублей.

"Внесенные правлением "Газпрома" корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе. Так, годовой плановый показатель объемов экспорта газа на европейский рынок не изменен и составляет 183 миллиарда кубометров", — указывает Садыгов.

Ранее он уточнял, что этот план на 6 миллиардов превышает поставки 2020 года.