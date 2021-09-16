МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. "Молдовагаз" продолжает переговоры с "Газпромом" о новом соглашении на поставку газа в республику, тариф для местных потребителей может вырасти примерно на 35%, сообщила пресс-служба компании. Додон призвал Молдавию к диалогу с Россией по ценам на газ

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан говорил, что осенью республику ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке голубого топлива по льготной стоимости завершается в конце сентября.

Расчет тарифов зависит от совместной работы "Молдовагаз" и министерства экономики страны.

При этом президент республики Майя Санду заявила, что вместе с правительством не будет участвовать в переговорах по газовому вопросу.

"Переговоры с "Газпромом" проходят в конструктивной атмосфере, участие представителей правительства в этом процессе в качестве акционеров "Молдовагаз" было бы желательным… "Молдовагаз" направит Национальному агентству по регулированию в энергетике запрос о корректировке тарифа (в сторону повышения — ред.) для потребителей примерно на 35%", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в "Молдовагаз" отметили, что переговоры находятся "на финальном этапе".

Прошлым летом "Молдавагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.