МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с начала поставок по "Силе Сибири" экспортировал в Китай более 10 миллиардов кубов газа, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Что касается наших поставок в Китай, то они растут и на текущий момент они уже суммарно с начала поставок по 30-летнему контракту составляют уже более 10 миллиардов кубометров газа, при этом "Газпром" в некоторые дни превышает суточные контрактные обязательства по просьбе наших китайских коллег", — сказал Миллер, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса.