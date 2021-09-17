МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Запасы газа в России самые большие в мире, проблем с сырьем не будет в течение ста лет, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома", являются самыми крупными в мире, и мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — сказал Миллер.

Он добавил, что некоторые месторождения, которые в настоящее время "Газпром" обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.

Глава компании добавил, что "Газпром" является самой экологичной нефтегазовой компанией мира и планирует удерживать эту позицию. "Также надо сказать об экологичности "Газпрома". "Газпром" занимает по экологичности, по нашему углеродному следу самое первое место среди всех крупнейших нефтегазовых энергетических компаний мира, и мы этим очень-очень дорожим, и могу сказать, что мы и дальше планируем эту позицию удерживать", — уточнил Миллер. "Газпром" прогнозирует дефицит запасов газа в Европе

Он добавил, что "Газпром" обладает дополнительными добычными мощностями на случай пикового спроса почти в 150 миллиардов кубометров газа.

"Мы можем работать не просто по планке, выводя… на рынок наши годовые объемы, а можем резко увеличивать объемы поставок, несмотря на то, что добычные мощности для такого пикового суточного производства в течение… года вообще не востребованы", — сказал Миллер.

"При этом объемы профицитных добычных мощностей… которые мы закладываем под обеспечение пиковых объемов, у нас составляют почти что 150 миллиардов кубометров газа", — добавил глава "Газпрома".