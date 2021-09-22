МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Россия соблюдает свои обязательства по поставкам газа в ЕС, сообщили в Минэгерго ФРГ. Подорожание газа связано с многими факторами, сказала председатель министерства Сузанне Унград.

"По нашей информации, Россия выполняет существующие договоры о поставках", — заявила Унград на брифинге в среду.

Сообщается, что ряд немецких СМИ спекулируют о роли РФ и "Газпрома" в повышении цен на топливо. Некоторые политики и массмедиа допускают умышленное влияние РФ на рынок газа с целью ускорения запуска "Северного потока-2". МИД призвал Варшаву "охладиться" в заявлениях о "Северном потоке-2"

На цену топлива влияет множество факторов. Например, "повышенный спрос на СПГ, конъюнктура в Азии, сложная зима, пожары в Сибири", — считает Унград.

"Но о сознательном пренебрежении существующими контрактами нам не известно", — подчеркнула Унград.

Минэнерго ФРГ следит за ситуацией, но считает, что стоимость газа должна регулироваться рынком.

"Мы не видим необходимости для государства вмешиваться в ситуацию", — сказала она.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммере добавила, что "по актуальной информации, "Газпром" до сего момента выполняет свои обязательства по действующему российско-украинскому договору о транзите газа".

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