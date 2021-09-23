МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет высказался  за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

" Германия – Меркель

Меркель назвала будущего канцлера Германии

Лашет является кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС (Христианские демократы — ред.)

 

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Ранее МИД России прокомментировал новые возможные санкции США по "Северному потоку-2"