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https://1prime.ru/gas/20210923/834786877.html
Вероятный преемник Меркель поддержал "Северный поток-2"
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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет высказался за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Лашет является кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС (Христианские демократы — ред.)... ПРАЙМ, 23.09.2021
фрг, северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет высказался за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
Лашет является кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС (Христианские демократы — ред.)
Материал дополняется.
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