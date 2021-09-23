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2021

https://1prime.ru/gas/20210923/834786877.html

Вероятный преемник Меркель поддержал "Северный поток-2"

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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет высказался за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Лашет является кандидатом в канцлеры ФРГ от ХДС (Христианские демократы — ред.)... ПРАЙМ, 23.09.2021

фрг, северный поток - 2, газ, новости, энергетика

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