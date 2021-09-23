МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Возможные санкции США по газопроводу "Северный поток-2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявили в МИД РФ.

 

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