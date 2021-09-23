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https://1prime.ru/state_regulation/20210923/834785315.html
МИД России прокомментировал возможные санкции США по "Северному потоку-2"
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Возможные санкции США по газопроводу "Северный поток-2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявили в МИД РФ. Материал дополняется. Читайте... ПРАЙМ, 23.09.2021
санкции против рф, северный поток - 2, газ, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Возможные санкции США по газопроводу "Северный поток-2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявили в МИД РФ.
Материал дополняется.
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