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2021-09-23T19:37:01+03:00

2021-09-23T19:33:00+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210923/834785315.html

МИД России прокомментировал возможные санкции США по "Северному потоку-2"

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Возможные санкции США по газопроводу "Северный поток-2" не имеют привязки к реальности, это продолжение политики сдерживания, заявили в МИД РФ. Материал дополняется. Читайте... ПРАЙМ, 23.09.2021

санкции против рф, северный поток - 2, газ, новости, экономика, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60