Министры энергетики стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили подготовку проекта договора о едином рынке СПГ. Об этом сообщили в Минэнерго РФ.
В конференции принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он отметил, что создание общего рынка энергоресурсов даст равный доступ к ресурсам для всех участников.
"Министры энергетики ЕАЭС обсудили актуальные вопросы формирования общего рынка природного газа. В частности, особое внимание было уделено ходу согласования проекта международного договора об общем рынка газа союза", — сообщили в Минэнерго РФ.
Ранее лидеры ЕАЭС решили перейти к новому этапу создания общего рынка газа. Он подразумевает создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Единые рынки нефти и газа в ЕАЭС, согласно планам, должны заработать в 2025 году. Соглашения могут быть подписаны уже в следующем году.
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://1prime.ru/gas/20210924/834793378.html
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