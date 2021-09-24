МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили подготовку проекта договора о едином рынке СПГ. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. Эксперт объяснил зависимость цен на нефть от стоимости газа

В конференции принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Он отметил, что создание общего рынка энергоресурсов даст равный доступ к ресурсам для всех участников.

"Министры энергетики ЕАЭС обсудили актуальные вопросы формирования общего рынка природного газа. В частности, особое внимание было уделено ходу согласования проекта международного договора об общем рынка газа союза", — сообщили в Минэнерго РФ.

Ранее лидеры ЕАЭС решили перейти к новому этапу создания общего рынка газа. Он подразумевает создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Единые рынки нефти и газа в ЕАЭС, согласно планам, должны заработать в 2025 году. Соглашения могут быть подписаны уже в следующем году.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.