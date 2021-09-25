МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Если победу на предстоящих выборах в Германии одержат социал-демократы (Социал-демократическая партия, СДПГ), то газопроводу "Северный поток — 2" ничего не грозит, считает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. Эксперт оценил возможное введение США санкций по "Северному потоку-2"

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 ноября. По итогам голосования будет сформировано правительство страны.

Согласно опросу компании Ipsos, на текущий момент лидирует Социал-демократическая партия (СДПГ), за ней следует блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на третьем местне стоит партия "Зеленых".

Если к власти придут СДПГ, то ФРГ не станет препятствовать сертификации российского газопровода, даже если в состав нового правительства войдут "Зеленые", заявил Родионов в беседе с РИА Новости. Действующий вице-канцлер и министр финансов, член СДПГ Олаф Шольц еще в феврале этого года высказывал уверенность в том, что "Северный поток 2" будет достроен, напомнил он.

"Даже в случае смены правящей коалиции Германия вряд ли откажется от "Северного потока 2"", — считает эксперт. СМИ: партия "зеленых" в ФРГ намерена помешать работе "Северного потока-2"

Он подчеркнул, что "Северный поток — 2" объективно выгоден для Германии: даже при использовании лишь половины мощностей трубопровода, через территорию ФРГ будет проходить более 40% экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье. Таким образом, Германия станет важным европейским транзитным хабом.

Кроме того, проект позволит создать в Германии несколько тысяч рабочих мест, поскольку ввод газопровода в эксплуатацию потребует строительства и последующего обслуживания газораспределительной инфраструктуры.

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства "Северного потока — 2". Газопровод состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

В настоящее время идет процесс сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2", швейцарской компании Nord Stream 2 AG.