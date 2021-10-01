Песков заявил о выполнении Россией обязательств по газовым контрактам
Пресс-секретарь президента Песков заявил о выполнении РФ всех обязательств по газовым контрактам
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия полностью выполняет обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прекращение транзита газа в Венгрию через Украину.
Утром в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" с 1 октября приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, несмотря на забронированные мощности для транзита.
При этом, отметил Песков, претензии к РФ относительно поставок газа были и будут, большая часть из них достаточно политизирована.
"Главное в этой ситуации, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", — сказал Песков.
https://1prime.ru/gas/20211001/834846565.html
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