МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россия полностью выполняет обязательства, предусмотренные действующими газовыми контрактами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прекращение транзита газа в Венгрию через Украину. В Кремле рассказали о ходе работ по запуску "Северного потока-2"

Утром в пятницу "Оператор ГТС Украины" заявил, что "Газпром" с 1 октября приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, несмотря на забронированные мощности для транзита.

При этом, отметил Песков, претензии к РФ относительно поставок газа были и будут, большая часть из них достаточно политизирована.

"Главное в этой ситуации, что мы последовательно остаемся верны нашим обязательствам", — сказал Песков.