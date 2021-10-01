КИЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября, об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины". Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

"Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 миллиона кубометров в сутки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. Компания 27 сентября 2021 года заключила новые контракты с венгерской MVM CEEnergy Ltd на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что транзит через Украину является кратчайшим и экономически выгодным путем поставок газа в Венгрию. Украинская сторона на протяжении десятилетий ни разу не нарушала обязательств перед Будопештом, подчеркнул он.

"Монополизация газовых маршрутов "Газпромом", которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос о основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС — конкурентности и прозрачности", — заявил Макогон.

Глава компании призвал остановить усиление доминирующего положения одного игрока на рынке газа и его попытки использовать рычаги влияния.