МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Приостановка "Газпромом" транзита газа в Венгрию через территорию Украины не скажется на доходах Киева от транзита, этот шаг носит не экономический, а политический эффект, считает украинский экономический эксперт Александр Охрименко.

Ранее оператор "ГТС Украины" заявил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию в обход Украины

"С начала года транзит в направлении Венгрии составил 6,9 миллиарда кубометров, то есть около 20% от общего объёма транзита через территорию Украины. Это даже финансово для нас сильно не заметно. В денежном варианте это никакого значения не имеет. Этот шаг носит больше моральный фактор. Это плохой сигнал о том, что "Газпром" может обойтись без украинской ГТС. Это больше опасность на будущее, чем на сегодняшний момент", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости в пятницу.

Говоря о перспективах введения санкций в отношении "Газпрома" после остановки транзита газа в Венгрию через территорию Украины, эксперт отметил, что помимо санкции существует более действенный механизм. "Европейские партнеры поставили условие, что они сертифицируют "Северный поток 2" только при условии, если РФ снимет ограничение на транзит среднеазиатского газа. Если Россия это сделает, тогда западные страны смогут через Украину покупать, в частности, туркменский газ. Это действительно будет выгодно для всех", — добавил Охрименко.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.

В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.

Газопровод "Северный поток 2" от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". В РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

Венгрия и "Газпром" 27 сентября подписали новые контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард — через Австрию.

МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины.