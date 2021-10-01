МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" 1 октября начал поставки природного газа из "Турецкого потока" в Хорватию, сообщается в Telegram-канале "Газпрома". Эксперт оценил последствия для Киева от приостановки транзита в Венгрию

Ранее "Газпром" сообщил о начале поставок газа из "Турецкого потока" в Венгрию через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября.

"Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", — говорится в сообщении.

Таким образом, теперь уже восемь европейских стран будут получать российский газ по "Турецкому потоку": Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Венгрия и Хорватия.