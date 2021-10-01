МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Расширение маршрутов транзита российского газа в Европу буквально довело официальный Киев до истерики: власти страны обвинили Венгрию в предательстве из-за долгосрочного контракта с "Газпромом" и ринулись на поиски альтернативы виртуальному реверсу. Чем увенчаются эти метания и что Украина может противопоставить альтернативным газовым маршрутам, выяснял "Прайм".

Утром в пятницу "Оператор ГТС Украины" сообщил, что "Газпром" с 1 октября приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины. Вместо этого поставки были перенаправлены на "Турецкий поток", а затем через газотранспортную систему Болгарии и Сербии, на венгерскую территорию. Дефицит газа вызывает все больше проблем в Европе

Согласно заключенным в конце сентября долгосрочным договоренностям между "Газпромом" и венгерской MVM CEEnergy Ltd, Будапешт в течение следующих 15 лет будет получать 4,5 миллиарда кубометров газа в год через Турцию и Балканы. С 1 октября, когда контракты вступили в силу, "Газпром" начал поставки в Венгрию по этому направлению.

Россия заверила, что полностью выполняет обязательства по газовым контрактам, что признали и в "Нафтогазе". Глава украинской компании Юрий Витренко напомнил, что по условиям соглашения "Газпром" имеет право не подавать газ для транзита через запланированные мощности, однако оплатить их обязан.

При этом контракт Венгрии с "Газпромом" вызывал резкую реакцию украинских политиков. В Киеве заявили о разочаровании этим решением, поскольку оно наносит ущерб двухсторонним отношениям.

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон выразил мнение, что обходной маршрут приведет к сокращению или полному прекращению украинского транзита в Венгрию, а также создаст проблемы с импортом и хранением газа в ПХГ страны.

В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан возразил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу. По его словам, он несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым без нового контракта пришлось бы платить за газ намного больше.

ПОЧЕМУ КИЕВ ВСПОЛОШИЛСЯ

Причины, по которым рядовой, по сути, газовый контракт вызвал пристальное внимание третьей сторон, лежат на поверхности: до последнего времени Венгрия являлась одной из трех стран, которые напрямую получают топливо исключительно через украинскую ГТС. Две другие — Молдавия и Румыния, но объем поставок туда не настолько значителен. Кроме того, Румыния также может воспользоваться "Турецким потоком". Мгла наступает. Энергокризис расползается по миру и ищет новые жертвы

Проблема, как признают в "Операторе ГТС Украины" еще и в том, что Киев, упустив транзит, лишается виртуального реверса, который использовал для покупки де-факто российского газа в последние годы. Именно из Венгрии Украина получает "львиную долю" виртуального газового импорта и уже лихорадочно подыскивает для этого других партнеров, не желая заключать прямой контракт с "Газпромом".

По словам гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Константина Симонова, в сложившейся ситуации Киев выбрал политику провокаций, и мы наблюдаем лишь первые шаги в этом направлении.

"Они всю неделю готовились — сначала заявили, что Россия специально меняет суточный объем прокачки, чтобы Украина не смогла обеспечить качество газа на границе, затем последовали истеричные обещания из-за обиды вовсе перекрыть транзит в Венгрию. Похоже, этой зимой Киев хочет выставить "Газпром" проблемным поставщиком, которому нельзя верить, чтобы разрушить поставки по альтернативным направлениям", — предположил он.

Эксперт также напомнил, что до сих пор от оператора венгерских сетей FGSZ не было информации о прекращении транзита через Украину, а, согласно данным сайта оператора, поставки на венгеро-украинской границе продолжаются, и украинские заявления выглядят по меньшей мере странно.

ЕВРОПА БЕЗМОЛВСТВУЕТ

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Не дожидаясь официального обращения, в ЕК заверили, что могут запросить газовый контракт РФ и Венгрии, если появятся опасения, что он угрожает энергоснабжению региона и ЕС в целом. Такое право у ЕК появляется, если контракт составит более 28% годового потребления страны.

Однако эксперты скептически оценивают перспективы вмешательства Брюсселя. У венгерского оператора вопросов к "Газпрому" нет, контракт, очевидно, составлен со всем соблюдением норм ЕС, нет и проблем с получением газа.

Совокупный объем поставок даже уменьшился, что соответствует духу европейской доктрины диверсификации. Ни Россия, ни Украина в ЕС не входят.

"Но Киев почему-то начал требовать распространить и на него идеи европейской энергосолидарности. При этом 4,5 млрд кубов, законтрактованных Венгрией, составляют лишь половину потребляемого ей объема. Остальное все равно пойдет через Украину — транзит никто не выключает", — констатирует Симонов.

БИТВА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

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"Все знали, что Россия строит "Турецкий поток" и "Северный поток-2", по мере их запуска объем украинского транзита сократится. Логично, что после продления "Турецкого потока" на Балканы к новой трубе подключатся Сербия, Венгрия и другие. При этом до 2024 года контракт между "Газпромом" и Украиной сохраняется, и она гарантировано получит оговоренную сумму, даже если поставок не будет", — напомнил он.

В этой ситуации Украина не пойдет на радикальные шаги наподобие обещанного перекрытия транзита, а вот истеричные выпады в адрес "опасного "Газпрома" продолжатся, уверены эксперты. Не исключают они и провокаций, особенно если грядущая зима окажется холодной.

"Однако платить за газ по нынешним ценам для Украины невозможно, поэтому в перспективе предприятия и граждане начнут копить долги, затем неизбежны отключения и банкротства", — полагает Правосудов.

Так или иначе, Киеву придется идти на компромисс: либо снизить тарифную ставку, чтобы украинский транзит по цене был сопоставим с другими маршрутами, либо все же вернуться к покупке газа у России по прямым контрактам.

Но при действующем режиме, делающем ставку на борьбу с "российской агрессией" вопреки интересам собственной экономики, это вряд ли возможно, заключил он.

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