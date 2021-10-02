МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Поставки газа РФ в Венгрию в обход Украины являются началом конца украинской экономики и могут привести к развалу страны, заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. "Готовились неделю": Украина открыла сезон газовых провокаций

По мнению политика, решение о приостановке транзита российского газа через Украину в направлении Венгрии было принято благодаря "бездумной преступной экономической и политической позиции" Киева.

"Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", — написал Кива в Telegram.

По мнению парламентария, украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, можно "спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство".

В пятницу "Оператор ГТС Украины" сообщил в Facebook, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября.