МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Причиной роста цен на газ в Европе заключается в совпадении нескольких факторов, в том числе роста объемов потребления, климатических условиях и незаполненности европейских хранилищ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европа готовит реформы на фоне газового коллапса

Кроме того, ветрогенерация в ЕС в этом году сократилась, а спотовый рынок оказался не в состоянии восполнить нехватку топлива, добавил он. "Меньше газа поступает на спотовый рынок. Но все это не связано с Россией и только непрофессионалы, только люди, непонимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке, нет, подчеркнул Песков.

"Первое и самое главное — мы не просто считаем, мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может", — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия выполняла и будет выполнять все взятые на себя обязательства по существующим контрактам. Россия неоднократно заявляла, что готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах на поставки газа в Европу, напомнил Песков.

"Газпром" сейчас близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году, клмпания готова обеспечивать все превышения в рамках контрактов, уточнил Дмитрий Песков. "Что касается переговоров на будущее, то, честно говоря, не знаю, рекомендую обращаться в корпорацию", — заявил он.

Стоимость газовых фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов среды достигала рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. На 11.41 мск цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF составляет 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.