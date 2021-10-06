МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Минэнерго ФРГ приняло к сведению сообщения о закачке газа в первую нитку "Северного поток — 2", это соответствует разрешениям, заявила в ходе брифинга представитель ведомства Анна Софи Айхлер. Оператор "Северного потока-2" заявил о соответствии проекта всем законам

"Вопрос заполнения газом является предметом разрешения, которое выдало управление горного надзора Штральзунда, то есть таким образом это учтено (разрешением — ред.) и является частью необходимых технических испытаний", — сказала она.

При этом Айхлер не стала комментировать риск того, что оператор газопровода Nord Stream 2 начнет продавать газ до сертификации компании как независимого оператора. "Мы участвуем в этом процессе (сертификации — ред.). Он уже начался. Мы в соответствии с требованиями сделаем нашу оценку в установленные сроки", — заявила Айхлер.

В понедельник 4 октября оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки газопровода с целью достижения нужного давления для дальнейшего тестирования. При этом пусконаладочные работы на второй нитке газопровода подолжаются.