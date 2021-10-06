БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз не ищет виновных в газовом кризисе, ответила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на вопрос об ответственности России за рост цен на газ в Европе. Евросоюз обсуждает совместные закупки газа

"Мы не ищем виновных, мы считаем важным сконцентрироваться на выправлении ситуации для европейцев и поиске правильных решений", — сказала она.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11.41 мск цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF опустилась до 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.