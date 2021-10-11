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https://1prime.ru/gas/20211011/834932714.html
ЕС готов увеличить поставки газа на Украину
Газ
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Евросоюз обсудит с Украиной возможности увеличения поставок газа из союза в случае недостатка топлива в этой стране, сообщает источник в ЕС. По его словам, ЕС обеспокоен ситуацией... ПРАЙМ, 11.10.2021
энергетика, новости, газ, украина, ес, поставки газа, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Евросоюз обсудит с Украиной возможности увеличения поставок газа из союза в случае недостатка топлива в этой стране, сообщает источник в ЕС.
По его словам, ЕС обеспокоен ситуацией с поставками газа не только этой зимой, "но и в будущие зимы", Еврокомиссия готова работать с Киевом по всем возможным сценариям.
"Мы должны посмотреть на текущую ситуацию, а именно на то, как заполнены хранилища, что было поставлено", — говорится в сообщении.
Вопрос увеличения физических мощностей для поставки "голубого топлива" из стран ЕС на Украину в случае его нехватки станет ключевой темой в рамках саммита ЕС-Украина 12 октября, заявил источник.