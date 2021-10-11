МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Евросоюз обсудит с Украиной возможности увеличения поставок газа из союза в случае недостатка топлива в этой стране, сообщает источник в ЕС. Украине посоветовали молиться на теплую зиму

По его словам, ЕС обеспокоен ситуацией с поставками газа не только этой зимой, "но и в будущие зимы", Еврокомиссия готова работать с Киевом по всем возможным сценариям.

"Мы должны посмотреть на текущую ситуацию, а именно на то, как заполнены хранилища, что было поставлено", — говорится в сообщении.

Вопрос увеличения физических мощностей для поставки "голубого топлива" из стран ЕС на Украину в случае его нехватки станет ключевой темой в рамках саммита ЕС-Украина 12 октября, заявил источник.