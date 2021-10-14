ЕАЭС при формировании общего рынка газа особое внимание уделит ценообразованию – ЕЭК
МИНСК, 14 окт — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза при формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для определения рыночных цен на энергоресурсы предложено использовать индикаторы на основе биржевых торгов, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.
В декабре прошлого года лидеры ЕАЭС утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.
"В процессе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в качестве механизма определения рыночных цен предлагается использовать ценовые индикаторы на основе биржевых торгов. Будет обеспечен недискриминационный доступ к инфраструктуре транспортировки нефти" — приводит слова Мясниковича в четверг газета "СБ. Беларусь сегодня".
По его словам, организация биржевой торговли, переход к рыночному ценообразованию на нефтепродукты позволит повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов стран союза и населения, а также расширить рынки сбыта для независимых производителей нефти и нефтепродуктов.
Как уточнил председатель коллегии ЕЭК, порядок биржевых торгов газом уже разрабатывают совместно с правительствами стран-участниц ЕАЭС. В частности, с кабинетами министров Белоруссии, России, Казахстана, Армении и Киргизии.
"Общие рынки, как планируется, заработают с 1 января 2025 года. Принципиальные вопросы функционирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будут регламентированы в международных договорах, работа над которыми также уже ведется. Программами предусмотрено, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку — в 2023 году", — сказал глава коллегии ЕЭК.
https://1prime.ru/gas/20211014/834959891.html