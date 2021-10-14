МИНСК, 14 окт — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза при формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов для определения рыночных цен на энергоресурсы предложено использовать индикаторы на основе биржевых торгов, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович. Новак рассказал, что Европа не обращалась за дополнительным газом

В декабре прошлого года лидеры ЕАЭС утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.

"В процессе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в качестве механизма определения рыночных цен предлагается использовать ценовые индикаторы на основе биржевых торгов. Будет обеспечен недискриминационный доступ к инфраструктуре транспортировки нефти" — приводит слова Мясниковича в четверг газета "СБ. Беларусь сегодня".

По его словам, организация биржевой торговли, переход к рыночному ценообразованию на нефтепродукты позволит повысить доступность энергоресурсов для хозяйствующих субъектов стран союза и населения, а также расширить рынки сбыта для независимых производителей нефти и нефтепродуктов. Россия к концу октября должна закончить закачку газа в свои ПХГ

Как уточнил председатель коллегии ЕЭК, порядок биржевых торгов газом уже разрабатывают совместно с правительствами стран-участниц ЕАЭС. В частности, с кабинетами министров Белоруссии, России, Казахстана, Армении и Киргизии.

"Общие рынки, как планируется, заработают с 1 января 2025 года. Принципиальные вопросы функционирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов будут регламентированы в международных договорах, работа над которыми также уже ведется. Программами предусмотрено, что международный договор о формировании общего рынка газа будет подписан в 2022 году, а договор по нефтяному рынку — в 2023 году", — сказал глава коллегии ЕЭК.