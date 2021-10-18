МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за девять с половиной месяцев увеличился на 13,1%, до 152,2 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании. Берлин подтвердил исполнение "Газпромом" обязательств по поставкам газа

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 152,2 миллиарда кубометров, что на 13,1% (на 17,6 миллиарда кубометров) больше, чем за тот же период 2020 года. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному", — указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

За прошедшие 9,5 месяцев компания увеличила добычу газа на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 399,4 миллиарда кубометров, добавляется в сообщении. За отчетный период поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 16,6%, или на 26,1 миллиарда кубометров, отмечает "Газпром".