МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. У Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев на оценку решения по сертификации "Северного потока — 2", утверждает глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"В соответствии с законодательством немецкий регулятор имеет четыре месяца, то есть до 8 января 2022 года, на принятие решения о сертификации оператора "Северного потока — 2", — пояснил он в ходе брифинга.
Дальнейшие действия определяются директивой ЕС о газе. Так, ЕК должна оценить решение о сертификации оператора газопровода на протяжении двух месяцев или четырёх месяцев, если будет привлекать заинтересованные стороны, добавил глава "Нафтогаза". "Немецкий регулятор должен максимально учитывать мнение ЕК в соответствии с этой газовой директивой", — подчеркнул он.
Ранее в ходе пресс-конференции Витренко сообщил, что "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока 2", и напомнил, что аналогичную заявку подавала и польская нефтегазовая компания PGNiG.
По словам Витренко, Украина координирует свои позиции с польской PGNiG по сертификации оператора "Северного потока — 2".
https://1prime.ru/gas/20211018/834983672.html
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