ТИРАСПОЛЬ, 24 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии умышленно создают из себя образ жертвы со стороны Москвы на переговорах по новой газовой сделке, заявил РИА Новости директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. "Газпром" предупредил Молдавию

По его мнению, Кишинев ведет себя весьма странно, разыгрывая "непронепрофессионализм и беспомощность" перед внутренней аудиторией и при этом исследуя почву в Румынии, Украине, Болгарии и Польше перед переговорами в Москве. Шорников напомнил, что эти страны сами являются потребителями российского газа, поэтому лучшую цену Молдавии может предложить только РФ.

"Молдова должна выглядеть пострадавшей от "российского произвола" стороной, чтобы сначала оправдать перед населением рост тарифов, а затем создать условия для развертывания антироссийской пропаганды и подходящий фон для давления на пророссийский анклав", — сказал эксперт.

Шорников считает, что кризис в сфере газовых поставок в Молдову возник не по вине властей властей, как ранее заявлял официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. "Скорее всего, Кишинев выполняет диктуемую с Запада программу по перераспределению энергопотоков в регионе", — считает политолог.

"Пока действующие в Молдове власти проявляют себя как усердные западные менеджеры, а значит шансы на заключение прямого контракта с "Газпромом" не высоки", — заключил эксперт. В Молдавии обвинили "Газпром" в завышении цен на газ

Накануне источник сообщил журналистам, что Россия предложила Молдавии справедливую рыночную стоимость поставок газа с дополнительной скидкой 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов, однако Кишинев настаивал на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".