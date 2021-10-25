МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз" и молдавская государственная компания Energocom подписали рамочное соглашение о возможности поставок Киевом до 700 миллионов кубов газа, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском кабмине. В "Газпроме" рассказали, от чего будет зависеть экспорт газа в 2022 году

"Сделка состоялась на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозируемости поставок со стороны российского "Газпрома", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в случае необходимости "Нафтогаз" будет продавать Кишиневу газ, купленный в Европе, с прибылью для компании.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".