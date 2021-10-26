МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Позиция России в переговорах с Молодавией относительно поставок газа выверена, обоснована и благоприятна с точки зрения цены для Кишинева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт: Кишинев строит образ жертвы "газового беспредела"

По его словам, в настоящий момент идет работа по согласованию или не согласованию условий контракта.

"Это дело молдавской стороны. Это такой вопрос, он скорее риторический, очевидно, что сделки могут быть только по цены выше той, которая обсуждалась с российской стороной", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.