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2021
https://1prime.ru/gas/20211026/835044666.html
В Киеве рассказали, как ответят России в случае прекращения поставок газа
Газ
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Киев готов принять ряд ответных мер в случае, если РФ "перекроет поставки газа" на Украину, написал в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "У нас... ПРАЙМ, 26.10.2021
энергетика, новости, газ, россия, украина, газ, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Киев готов принять ряд ответных мер в случае, если РФ "перекроет поставки газа" на Украину, написал в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"У нас есть ряд асимметричных ответных шагов", — заявил он.
По словам украинского министра, Россия, прекратив поставки газа, разрушит "остатки своей репутации как поставщика энергоносителей в Европу".