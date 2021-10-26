КИЕВ, 26 окт — ПРАЙМ. Киев готов принять ряд ответных мер в случае, если РФ "перекроет поставки газа" на Украину, написал в Twitter глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В Киеве назвали опасную для Украины цену на газ

"У нас есть ряд асимметричных ответных шагов", — заявил он.

По словам украинского министра, Россия, прекратив поставки газа, разрушит "остатки своей репутации как поставщика энергоносителей в Европу".