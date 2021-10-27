КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы республика могла сбалансировать давление в газотранспортной системе, сообщила пресс-служба компании "Молдоватрансгаз" на своей странице в Facebook. Эксперт объяснил, почему Кишинев согласится на любую цену "Газпрома"

Отмечается, что Молдавия сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Уточняется, что республика должна будет вернуть долг, когда получит необходимое количество топлива.

С 22 октября компания "Молдоватрансгаз" назначена ответственной за обеспечение непрерывной передачи природного газа и поддержание обслуживания сетей.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".