КИШИНЕВ, 27 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия предоставит Молдавии 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с текущим энергокризисом, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter после встречи с премьером Молдавии Натальей Гаврилицей. Украина и Румыния одолжили газ Молдавии

По словам главы ЕК, запланированное на четверг заседание Совета ассоциации ЕС-РМ еще больше укрепит сотрудничество сторон.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдавии", — заявила фон дер Ляйен.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица находится с рабочим визитом в Брюсселе, где она планирует обсудить проблему газового кризиса с европейскими чиновниками. Президент Молдавии Майя Санду в Twitter поблагодарила главу Еврокомиссии за "поддержку Молдавии во время газового кризиса". В Молдавии рассказали, кто подыгрывает США в газовой войне против России

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Сейчас в Молдавии введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Однако кабмин республики надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".