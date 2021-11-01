МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Сербия по оптимистичному прогнозу начнет снова получать газ из Болгарии к 8.00 мск вторника, сообщил РИА Новости глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.

Ранее в понедельник Болгария приостановила поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из-за аварии на линейной части газопровода в Болгарии в районе компрессорной станции "Нова-Провадия". Нехватка газа уже привела к проблемам в сербской газотранспортной системе из-за нарушения гидравлических параметроы в системе.

В связи с приостановкой поставок из Болгарии Сербии пришлось экспортировать 5 миллионов кубометров газа из Венгрии.

"К Румынии восстановлен транспорт газа в наибольшем объеме, сейчас идут работы по устранению поломки на участке по направлению к Сербии", — заявил Баятович.

Глава компании заверил, что "Србиягаз" в любом случае обеспечит функционирование рынка Сербии газом.