КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" за российский газ, поставленный в республику в сентябре, заявил пресс-секретарь молдавской госкомпании "Молдовагаз" Александр Барбов. "Газпром" не забронировал мощности Украины и Польши на начало 2022 года

По его словам, с ноября страна получает газ в соответствии с условиями продленного договора.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика будет полностью оплачивать купленный у РФ газ, чтобы не увеличивать уже имеющийся долг перед "Газпромом".

"Молдовагаз" и "Газпром" в 2022 году подпишут соглашение о погашении в течение 5 лет долга за российский газ с учетом пени. До этой даты будет проведен независимый аудит задолженности Молдавии со стороны иностранной компании (ее выберет правительство Молдавии).

Республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока аудит не будет проведен.