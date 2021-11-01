КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" и "Газпром" в 2022 году подпишут соглашение о погашении в течение 5 лет долга за российский газ с учетом пени, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Молдавия не обсуждала с "Газпромом" возмещение долга Приднестровья

Он уточнил, что до этой даты будет проведен независимый аудит задолженности Молдавии со стороны иностранной компании (ее выберет правительство Молдавии) и добавил, что республика договорилась с "Газпромом" не применять санкции к "Молдовагазу" до тех пор, пока аудит не будет проведен. Вице-премьер отметил, что в первую очередь наблюдательному совету "Молдовагаза" предстоит утвердить отчет об аудите, а уже после этого будет определена итоговая сумма задолженности и составлен план ее погашения.

Стороны намерены окончательно согласовать и утвердить все нюансы по возмещению задолженности в газовой сфере до конца 2022 года, подчеркнул Спыну.

Ранее в понедельник молдавская государственная компания "Молдовагаз" подтвердила начало поставок газа в республику по новому пятилетнему контракту с "Газпромом" с 1 ноября. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.