МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" подвергли критике заявление президента США Джо Байдена на саммите G20 о необходимости противостоять попыткам России "манипулировать газом во вредных политических целях". Многие считают, что американский лидер может только критиковать, при этом ничего не предлагая взамен, а от его призывов в домах теплее не станет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же "свободная торговля"? И как именно Россия манипулирует газом? Пусть Байден объяснит. "Газпром" следует договорам, что в этом политического?" — спросил пользователь с ником otrqdnik. Россиянам рассказали о причинах пугающего побочного эффекта после COVID

"Окей, с завтрашнего дня начнем перерезать трубы, чтобы выполнить наказ товарища Байдена", — с иронией заметил Шоршо.

"А санкции против "Северного потока-2" разве не манипулятивное, не политическое воздействие на торговлю суверенных стран? Кстати, куда делись океаны американского сжиженного газа, который должен был затопить ЕС по цене ниже российской? Почему терминалы пустуют? Кто потопил американские танкеры, направлявшиеся в Европу?" — заявил пользователь Манчо.

Юзер mbs подчеркнул, что "призывами Байдена счета не оплатить".

"То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже — наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо…" — подвели итог читатели.