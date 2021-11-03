РИМ, 3 ноя — ПРАЙМ. Компания "Булгартрансгаз" завершила ремонтные работы на месте аварии, сообщила болгарская газотранспортная компания. Сербия договорилась о поставках на время ремонта болгарского газопровода

"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза" ремонтные работы завершены, и транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию будет возобновлена в полночь 2 ноября 2021 года. В это же время будет увеличена подача газа в Румынию", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

В понедельник Болгария приостановила поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из-за аварии на линейной части газопровода в Болгарии в районе компрессорной станции "Нова-Провадия". Нехватка газа уже привела к проблемам в сербской газотранспортной системе из-за нарушения гидравлических параметроы в системе.

В связи с приостановкой поставок из Болгарии Сербии пришлось экспортировать 5 миллионов кубометров газа из Венгрии. Кроме того, "Србиягаз" был вынужден воспользоваться запасами газа из подземного газохранилища "Банатски-Двор", чтобы обеспечить постоянное снабжение страны.