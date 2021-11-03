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2021
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Стоимость газа в Европе вновь превысила $900 за тысячу кубов
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Стоимость декабрьских фьючерсов на газ на европейском рынке растет на 11% и вновь поднимается выше $900 за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures. Цена газа по индексу... ПРАЙМ, 03.11.2021
энергетика, новости, газ, биржи, торги, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ на европейском рынке растет на 11% и вновь поднимается выше $900 за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures.
Цена газа по индексу голландского TTF к 15.21 мск поднималась до 901,4 доллара, что на 11,2% выше расчетной цены вторника.В последний раз фьючерсы торговались на таком уровне 29 октября.
Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" не стал бронировать допмощности Украины и Польши на первый квартал 2022 года.