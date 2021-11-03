МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ на европейском рынке растет на 11% и вновь поднимается выше $900 за тысячу кубометров, следует из данных ICE Futures. Средние спотовые цены на газ в Европе в октябре выросли почти на 45%

Цена газа по индексу голландского TTF к 15.21 мск поднималась до 901,4 доллара, что на 11,2% выше расчетной цены вторника.В последний раз фьючерсы торговались на таком уровне 29 октября.

Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" не стал бронировать допмощности Украины и Польши на первый квартал 2022 года.