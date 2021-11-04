МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Германия вряд ли начнет получать топливо по газопроводу "Северный поток-2" до конца 2021 года. Такое мнение высказал "Известиям" глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст. Эксперт рассказал, поможет ли "Северный поток 2" разрешить энергокризис

Как отметил депутат бундестага, тот факт, что Федеральное министерство экономики признало, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности поставок в Германии и ЕС — важное и правильное мнение, которое он разделяет. "Однако я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство Германии должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт", — заявил депутат.

Представители Федерального сетевого агентства отметили, что Еврокомиссия не имеет полномочий накладывать вето, но агентство обязано максимально учитывать ее мнение.

По словам Эрнста, энергетический кризис в Европе не изменил критическое отношение к проекту некоторых политиков. При этом энергетическая политика Европы, как и ранее, формируется различными группами интересов — и это делает невозможным единый подход.