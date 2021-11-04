МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Объем, сроки и цена дополнительных поставок "Газпромом" газа в Болгарию согласованы с учетом потребностей страны, сообщили РИА Новости в посольстве России в Софии. "Газпром" не считает газ "уцененным активом" и не спешит распродать его

Ранее посольство РФ в Софии сообщило, что "Газпром" по просьбе руководства Болгарии увеличил поставки газа в эту страну сверх предусмотренного договором объема.

"Объем, сроки и цена этих дополнительных поставок согласованы с учетом потребностей Болгарии для решения стоящих перед ней текущих задач", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.

По действующему в настоящее время договору Болгария закупает порядка 2,9 миллиарда кубометров российского газа в год для внутреннего потребления, напомнили в дипмиссии.

"Срок соглашения истекает в конце 2022 года. Ожидаем, что будет достигнута новая договоренность", — подчеркнули в посольстве.